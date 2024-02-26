Чурилин Василий Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1844
Отец: Чурилин Степан Филатов Ич
Мать: Аграфена Иванова (Вна)
Бракосочетание
03.02.1865
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G4?i=247&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
16.11.1866
Дочь: Параскева Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Евфимия Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
15.09.1871 ст.
Дочь: Любовь Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Евфимия Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.
Сын: Чурилин Илья Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Евфимия Степанова (Вна)
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно