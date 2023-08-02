Бородиновская (Ледник) Евдокия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородиновская (Ледник) Евдокия Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ледник Игорь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1928

Дочь: Лабейко Нина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Бородиновский Варфоломей Константинович

Бешенковичский р-н Витебская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородиновский Варфоломей Константинович

Смерть
Неизвестно
Улла
Похороны
Неизвестно
Улла