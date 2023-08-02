Бородиновская (Ледник) Евдокия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ледник Игорь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1928
Дочь: Лабейко Нина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Бородиновский Варфоломей Константинович
Бешенковичский р-н Витебская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Улла
Похороны
Неизвестно
Улла