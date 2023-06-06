Алатырев Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатырев Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алатырев Неизвестно Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алатырев Захар Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно