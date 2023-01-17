Киргизов Иван (Иоанн) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киргизов Иван (Иоанн)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1914

Сын: Киргизов Константин

Мать ребёнка: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Рождение ребёнка
31.10.1917

Сын: Киргизов Иван

Мать ребёнка: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Смерть
Неизвестно
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