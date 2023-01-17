Киргизов Иван (Иоанн)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1914
Сын: Киргизов Константин
Мать ребёнка: не указана
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Рождение ребёнка
31.10.1917
Сын: Киргизов Иван
Мать ребёнка: не указана
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Смерть
Неизвестно