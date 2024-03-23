Анжаурова Валентина жена Пети
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Анжаурова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Анжауров Пётр Никанорович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Анжауров Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Анжауров Пётр Никанорович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Анжауров Пётр Никанорович