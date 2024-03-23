Анжаурова Валентина жена Пети — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анжаурова Валентина жена Пети

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анжауров Пётр Никанорович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Анжаурова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Анжауров Пётр Никанорович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Анжауров Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Анжауров Пётр Никанорович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Анжауров Пётр Никанорович

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