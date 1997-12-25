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Солодовников Борис Фёдорович

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

05.09.1933

Дата смерти

25.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1933

Отец: Солодовников Фёдор Александрович

Мать: Солодовников Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
25.12.1997
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
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