Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Семен Селиверстович
Мать: Матрена Родионова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Настасья Александровна
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Меланья Александровна
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1777
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лука Александрович
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Петровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно