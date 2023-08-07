Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Семенович

Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Семен Селиверстович

Мать: Матрена Родионова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Настасья Александровна

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Меланья Александровна

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
21.10.1777

Сын: Лаврентий Александрович

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Лука Александрович

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агрипина Александровна

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно