Макарова (Шива) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Шива) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1964

Отец: Шива Петр

Мать: Надежда

Бракосочетание
18.09.1988

Муж: Макаров Андрей Вадимович

Рождение ребёнка
03.08.1989

Дочь: Тан Любовь

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

Kazakhstan
Рождение ребёнка
12.11.1990

Дочь: Moulton Александра

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

Russia
Рождение ребёнка
31.10.1992

Сын: Макаров Тимофей

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

Kazakhstan
Рождение ребёнка
21.06.1994

Сын: Макаров Стефан

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

Kazakhstan
Рождение ребёнка
16.01.1996

Сын: Макаров Вельгельм

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

Рождение ребёнка
03.05.1998

Сын: Макаров Марк

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

Kazakhstan
Рождение ребёнка
24.12.1999

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович

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