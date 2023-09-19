Макарова (Шива) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.09.1988
Рождение ребёнка
03.08.1989
Дочь: Тан Любовь
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович
Kazakhstan
Рождение ребёнка
12.11.1990
Дочь: Moulton Александра
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович
Russia
Рождение ребёнка
31.10.1992
Сын: Макаров Тимофей
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович
Kazakhstan
Рождение ребёнка
21.06.1994
Сын: Макаров Стефан
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович
Kazakhstan
Рождение ребёнка
16.01.1996
Сын: Макаров Вельгельм
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович
Рождение ребёнка
03.05.1998
Сын: Макаров Марк
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович
Kazakhstan
Рождение ребёнка
24.12.1999
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Макаров Андрей Вадимович