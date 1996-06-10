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Мещеров Виктор Егорович

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Место рождения

Украина г.Ворошиловск (Алчевск)

Дата рождения

02.10.1927

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1927

Отец: Мещеров Егор Михайлович

Мать: Мещеров Прасковья Андреевна

Украина г.Ворошиловск (Алчевск)
Рождение ребёнка
29.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мещеров Роза Ивановна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мещеров Роза Ивановна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мещеров Роза Ивановна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
сталевар
Смерть
10.06.1996
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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