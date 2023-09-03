Клюева Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1901

Сын: Сергеев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

В метрике фамилия Клюев заменена на Сергеев. Датировано изменение 9.9.1944(49). В феврале 1956 кто-то получал копию метрики.
Рождение ребёнка
19.01.1903

Сын: Сергеев Петр Александрович

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

Рождение ребёнка
19.03.1904

Сын: Сергеев Василий Александрович

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Сергеев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.

Дочь: Сергеева Акулина Александровна

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.

Сын: Сергеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сергеев Василий Александрович

Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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