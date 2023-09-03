Клюева Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1901
Сын: Сергеев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
В метрике фамилия Клюев заменена на Сергеев. Датировано изменение 9.9.1944(49). В феврале 1956 кто-то получал копию метрики.
Рождение ребёнка
19.01.1903
Сын: Сергеев Петр Александрович
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1904
Сын: Сергеев Василий Александрович
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1906
Сын: Сергеев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.
Дочь: Сергеева Акулина Александровна
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.
Сын: Сергеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сергеев Василий Александрович
Отец ребёнка: Клюев Александр Петрович
Смерть
Неизвестно