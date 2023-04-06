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Заглодин Иван Прохорович

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Место рождения

Рахманово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Заглодин Прохор Степанов

Мать: не указана

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
1846

Жена: Заглодина Неонила Алексеева

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Заглодин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Заглодина Неонила Алексеева

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Заглодин Николай Иванович

Мать ребёнка: Заглодина Неонила Алексеева

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Заглодин Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Заглодина Неонила Алексеева

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1889
Рахманово, Павловский Посад, Московская область
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