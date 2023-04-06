Заглодин Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Заглодин Прохор Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855
Сын: Заглодин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Заглодина Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Заглодин Николай Иванович
Мать ребёнка: Заглодина Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Заглодин Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Заглодина Неонила Алексеева
Смерть
1889