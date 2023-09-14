Гулин Фёдор Петров
Место рожденияАрзамасский уезд село Никитино
Дата рождения1717
Дата смерти18.08.1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Арзамасский уезд село Никитино
64 года на момент 4 ревизии
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Гулина Татьяна Яковлева
Арзамасский уезд село Никитино
35 лет на момент 4 и 48 на момент 5 ревизий
Смерть
18.08.1789
г. Белорецк
РС 1795 БЗ