Гулин Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулин Фёдор Петров

Место рождения

Арзамасский уезд село Никитино

Дата рождения

1717

Дата смерти

18.08.1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамасский уезд село Никитино
64 года на момент 4 ревизии
Рождение ребёнка
1747

Сын: Гулин Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Гулина Татьяна Яковлева

Арзамасский уезд село Никитино
35 лет на момент 4 и 48 на момент 5 ревизий
Смерть
18.08.1789
г. Белорецк
РС 1795 БЗ
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