Логинов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Логинов Иван Кондратиевич
Мать: Логинова Феодора
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Корзникова (Логинова) Митродора Афанасьевна
Мать ребёнка: Логинова Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1833
Сын: Логинов Ефимий Афанасьевич
Мать ребёнка: Логинова Парасковья Дмитриевна
Запись с.Байки №3. Восприемник: дьякон Косма Иванов и того же села кр-на Даниила Никитина Кр..лева дочь Дарья
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Логинова Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Логинов Федул Афанасьевич
Мать ребёнка: Логинова Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Логинова Лепистимья Афанасьевна
Мать ребёнка: Логинова Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.07.1846
Мать ребёнка: Логинова Парасковья Дмитриевна
Восприемник: д.Усть Байки кр-н Дмитрий Архипов и д.Абызовой кр-кая дочь девица Митродора Афанасьева Логинова
Смерть
Неизвестно