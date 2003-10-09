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Миронов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1930

Дата смерти

09.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: Миронов Григорий Андреевич

Мать: Миронова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Миронов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Еремина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремина Александра Михайловна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.10.2003
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