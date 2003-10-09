Миронов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1930
Дата смерти09.10.2003
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Миронов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Еремина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремина Александра Михайловна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.10.2003