Лебедева (Тайшева) Фомична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тайшин Фома Максимович
Рождение ребёнка
14.10.1956
Сын: Лебедев Виталий
Отец ребёнка: Лебедев Василий Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Василий Павлович
г.Междуреченск Кемеровской обл.
Смерть
Неизвестно