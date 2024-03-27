Лебедева (Тайшева) Фомична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Тайшева) Фомична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тайшин Фома Максимович

Мать: Тайшина Федора Ануфриевна

Рождение ребёнка
14.10.1956

Сын: Лебедев Виталий

Отец ребёнка: Лебедев Василий Павлович

Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Василий Павлович

г.Междуреченск Кемеровской обл.
Смерть
Неизвестно
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