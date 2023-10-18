Колмыков Георгий (Егор) Яковлевич
Место рождениясело Николаевка, Россия
Дата рождения06.04.1828
Дата смерти13.12.1890
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1828
Отец: Колмыков Яков Иванович
Мать: Колмыкова Анна (Люся?)
село Николаевка, Россия
Рождение ребёнка
18.09.1865
Сын: Калмыков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1868
Дочь: Иванова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1869
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1871
Сын: Калмыков Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Луцк, Волинська область
Рождение ребёнка
07.05.1873
Сын: Колмыков Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сухотина Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский советник
Смерть
13.12.1890
Песчанка, Старооскольский, Белгородская область