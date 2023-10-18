Колмыков Георгий (Егор) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмыков Георгий (Егор) Яковлевич

Место рождения

село Николаевка, Россия

Дата рождения

06.04.1828

Дата смерти

13.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1828

Отец: Колмыков Яков Иванович

Мать: Колмыкова Анна (Люся?)

село Николаевка, Россия
Рождение ребёнка
18.09.1865

Сын: Калмыков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1868

Дочь: Иванова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.11.1869

Дочь: Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1871

Сын: Калмыков Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Луцк, Волинська область
Рождение ребёнка
07.05.1873

Сын: Колмыков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сухотина Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский советник
Смерть
13.12.1890
Песчанка, Старооскольский, Белгородская область
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