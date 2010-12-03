Черанева Матрена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черанева Матрена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1924

Дата смерти

03.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1956

Сын: Черанев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Черанев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1960

Сын: Черанев Виктор Ильич

Отец ребёнка: Черанев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1961

Дочь: Посохина Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Черанев Илья Михайлович

Смерть
03.12.2010
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