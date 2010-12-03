Черанева Матрена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1924
Дата смерти03.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1956
Отец ребёнка: Черанев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1960
Сын: Черанев Виктор Ильич
Отец ребёнка: Черанев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1961
Дочь: Посохина Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Черанев Илья Михайлович
Смерть
03.12.2010