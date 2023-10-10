Новиков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Иван Васильевич

Новиков Иван Васильевич

Место рождения

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Новиков Василий Андреевич

Мать: Новикова Анна Михайловна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Новиков Петр Иванович

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1849

Сын: Новиков Давид Иванович

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Елена Феофилактовна

Место жительства
Неизвестно
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close