Новиков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
23.06.1849
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Новикова Елена Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно