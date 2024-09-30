Иосиф Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф

Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Александра

Был эвакуирован на корабле в Америку, Канаду
Рождение ребёнка
15.05.1919

Сын: Иванов Петр Иосифович

Мать ребёнка: Александра

Смерть
1919

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