Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Александра
Был эвакуирован на корабле в Америку, Канаду
Рождение ребёнка
15.05.1919
Мать ребёнка: Александра
Смерть
1919