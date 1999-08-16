Ахмеров Фаниль Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1961
Дата смерти16.08.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1961
Отец: Ахмеров Хасан
Рождение ребёнка
02.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Якшимбетово, Кугарчинского района РБ
Рождение ребёнка
23.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
Смерть
16.08.1999
Причина смерти: Несчастный случай