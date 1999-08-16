Ахмеров Фаниль Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Фаниль Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1961

Дата смерти

16.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1961

Отец: Ахмеров Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Якшимбетово, Кугарчинского района РБ
Рождение ребёнка
23.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
Смерть
16.08.1999
Причина смерти: Несчастный случай
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