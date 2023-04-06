Клековкина (Желнина) Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клековкина (Желнина) Агафья Григорьева

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Желнин Григорий Климентов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Лашуковская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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