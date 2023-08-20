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Ишалимов Файзулла Файзулла улы
Ишалимов Файзулла Файзулла улы
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ишалимов Файзулла Амин улы
1771 г.р.
Мать
Халимза
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Ишалимов Файзулла Амин улы
Мать:
Халимза
Смерть
Неизвестно
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