Чаленко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1935

Сын: Чаленко Анатоллий Григорьевич

Мать ребёнка: Чаленко Лидия Мифодьевна

Рождение ребёнка
26.10.1938

Сын: Чаленко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Чаленко Лидия Мифодьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаленко Лидия Мифодьевна

Смерть
Неизвестно
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