Чаленко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1935
Сын: Чаленко Анатоллий Григорьевич
Мать ребёнка: Чаленко Лидия Мифодьевна
Рождение ребёнка
26.10.1938
Мать ребёнка: Чаленко Лидия Мифодьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чаленко Лидия Мифодьевна
Смерть
Неизвестно