Федякова (Так Же Федякова) Таисия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова (Так Же Федякова) Таисия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: Федяков Яков Дмитриевич

Мать: Федякова Анастасия Якимовна

д. Поддубровка, Красноуфимский район
Рождение ребёнка
08.09.1935

Сын: Федяков Семен Васильевич

Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Родился в д. Соболя (первое упоминание с 1888г. , ключена в состав города в 1958г.)
Рождение ребёнка
1939

Сын: Федяков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович

Пермская область, д. Колчанка
Рождение ребёнка
19.06.1944

Сын: Федяков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович

д. Колчанка, Пермская область
Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Федяков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович

Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.1950

Сын: Федяков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович

д. Мошкино
Вступление в колхоз
До 1953
Работала в колхозе
Смерть
1953
д. Мошкино, Красноуфимский район Погибла в 39 лет, несчастный случай Пошла перед работой кормить лошадей, скидывала сено с сеновала, вместе с сеном упала на пол и ударилась головой - перелом височной ... Показать все
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