Федякова (Так Же Федякова) Таисия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1914
Дата смерти1953
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
д. Поддубровка, Красноуфимский район
Рождение ребёнка
08.09.1935
Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Родился в д. Соболя (первое упоминание с 1888г. , ключена в состав города в 1958г.)
Рождение ребёнка
1939
Сын: Федяков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович
Пермская область, д. Колчанка
Рождение ребёнка
19.06.1944
Сын: Федяков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович
д. Колчанка, Пермская область
Рождение ребёнка
04.01.1947
Сын: Федяков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович
Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.01.1950
Отец ребёнка: Федяков Василий Иванович
д. Мошкино
Вступление в колхоз
До 1953
Работала в колхозе
Смерть
1953
д. Мошкино, Красноуфимский район Погибла в 39 лет, несчастный случай Пошла перед работой кормить лошадей, скидывала сено с сеновала, вместе с сеном упала на пол и ударилась головой - перелом височной ... Показать все