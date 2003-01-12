Грибовский Александр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1937
Дата смерти12.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Рождение ребёнка
29.01.1966
Сын: Грибовский Валерий Александрович
Мать ребёнка: Грибовская (Золотухина) Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
23.03.1966
Рождение ребёнка
10.04.1973
Сын: Грибовский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Грибовская (Золотухина) Евдокия Дмитриевна
Смерть
12.01.2003