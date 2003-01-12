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Грибовский Александр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1937

Дата смерти

12.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Грибовский Иосиф(Осип) Никитович

Мать: Грибовская Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.01.1966

Сын: Грибовский Валерий Александрович

Мать ребёнка: Грибовская (Золотухина) Евдокия Дмитриевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
23.03.1966

Жена: Грибовская (Золотухина) Евдокия Дмитриевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.04.1973

Сын: Грибовский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Грибовская (Золотухина) Евдокия Дмитриевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
12.01.2003
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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