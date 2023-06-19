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Яков Васильевич

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Василий Андропович

Мать: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Семеновна

Смерть
Неизвестно