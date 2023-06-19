Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Василий Андропович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Семеновна
Смерть
Неизвестно