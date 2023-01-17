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Чефонов Василий Павлович

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Место рождения

д. Богословка, Называевский район, Омская область

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

29.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Чефонов Павел

Мать: Чефонова Александра

д. Богословка, Называевский район, Омская область
Рождение ребёнка
30.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чефонова Пелагея Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чефонова Пелагея Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чефонова Пелагея Михайловна

Смерть
29.07.1988
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Болезнь
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