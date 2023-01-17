Чефонов Василий Павлович
Место рожденияд. Богословка, Называевский район, Омская область
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти29.07.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: Чефонов Павел
Мать: Чефонова Александра
д. Богословка, Называевский район, Омская область
Рождение ребёнка
30.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чефонова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чефонова Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1988
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Причина смерти: Болезнь