Семенов (Иванова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1961
Дочь: Семенова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Иван Александрович
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.01.1963
Дочь: Шпакова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Семенов Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.11.1967
Сын: Семенов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Семенов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно