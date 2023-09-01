Семенов (Иванова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов (Иванова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1961

Дочь: Семенова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван Александрович

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.01.1963

Дочь: Шпакова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Семенов Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.11.1967

Сын: Семенов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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