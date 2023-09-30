Лапшина (Муравьева ) (Муравьева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Муравьева ) (Муравьева) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Муравьев Александр Семенович

Мать: Муравьева Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Андрей Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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