Лапшина (Муравьева ) (Муравьева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапшин Андрей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно