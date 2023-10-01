Банникова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1976

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1976

Отец: Банников Анатолий Иванович

Мать: не указана

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