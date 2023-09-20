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Аксёнова Галина Федоровна
Аксёнова Галина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.11.1984
Пол
Женский
Отец
Аксёнов Федор Михайлович
Мать
Аксёнова Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1984
Отец:
Аксёнов Федор Михайлович
Мать:
Аксёнова Мария
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