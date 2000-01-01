Третьяков Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1978

Сын: Третьяков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Афонина Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
18.06.1980

Дочь: Юшкеева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Афонина Ольга Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Ольга Егоровна

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