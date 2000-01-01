Третьяков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1978
Сын: Третьяков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Афонина Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
18.06.1980
Дочь: Юшкеева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Афонина Ольга Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Ольга Егоровна