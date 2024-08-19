Григорьев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1951
Отец: Вепрев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ручьева (Григорьева) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина (Григорьева) Анна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана