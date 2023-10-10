Ролдугин Аверьян Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугин Аверьян Алексеев

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Ролдугин Алексей

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Ролдугин Дементий Аверьянов

Мать ребёнка: Ролдугина Акилина Федотова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1870

Сын: Ролдугин Кондрат Аверьянов

Мать ребёнка: Ролдугина Акилина Федотова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ролдугин Василий Аверьянов

Мать ребёнка: Ролдугина Акилина Федотова

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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