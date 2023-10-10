Ролдугин Аверьян Алексеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: Ролдугин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Ролдугин Дементий Аверьянов
Мать ребёнка: Ролдугина Акилина Федотова
Рождение ребёнка
09.03.1870
Сын: Ролдугин Кондрат Аверьянов
Мать ребёнка: Ролдугина Акилина Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ролдугин Василий Аверьянов
Мать ребёнка: Ролдугина Акилина Федотова
Смерть
Неизвестно