Шрубок Иосиф Андреевич
Место рожденияПески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1837
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шрубок Андрей Васильев
Мать: Шрубок Анна Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1856
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Шрубок) Агафия Иосифовна
Мать ребёнка: Шрубок (Бельская) Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Асташонок (Шрубок) Устиния Иосифовна
Мать ребёнка: Шрубок Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Шрубок) Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Шрубок Пелагея Прокопьевна