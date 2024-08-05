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Шрубок Иосиф Андреевич

Место рождения

Пески, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1837

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шрубок Андрей Васильев

Мать: Шрубок Анна Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрубок Пелагея Прокопьевна

Бракосочетание
28.10.1856

Жена: Шрубок (Бельская) Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Шрубок) Агафия Иосифовна

Мать ребёнка: Шрубок (Бельская) Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Асташонок (Шрубок) Устиния Иосифовна

Мать ребёнка: Шрубок Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Шрубок) Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Шрубок Пелагея Прокопьевна

Смерть
1893

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