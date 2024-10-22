Еркоева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Енькова (Еркоева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович
был моряком
Рождение ребёнка
21.02.1930
Сын: Еркоев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Еркоев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Акатова (Еркоева) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно