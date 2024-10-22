Еркоева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркоева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еркоев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Енькова (Еркоева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Еркоев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович

был моряком
Рождение ребёнка
21.02.1930

Сын: Еркоев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Еркоев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Акатова (Еркоева) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Еркоев Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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