Ермоленко Корнилий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Корнилий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ермоленко Иосиф Корнилиевич

Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Лукинична

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Корниеливна

Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Параскева Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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