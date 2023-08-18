Ермоленко Корнилий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ермоленко Иосиф Корнилиевич
Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Лукинична
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Корниеливна
Мать ребёнка: Ермоленко Параскева Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно