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Сущенко Татьяна Александровна
Сущенко Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.998
Пол
Женский
Отец
Сущенко Александр Валентинович
1969 г.р.
Мать
Сущенко (Дюкова) Жанна Алексеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.998
Отец:
Сущенко Александр Валентинович
Мать:
Сущенко Жанна Алексеевна
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