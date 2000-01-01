Сущенко Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.998

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.998

Отец: Сущенко Александр Валентинович

Мать: Сущенко Жанна Алексеевна

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