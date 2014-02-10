Яшина (Бирина) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Бирина) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1919

Дата смерти

22.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1919

Отец: Бирин Михаил Яковлевич

Мать: Бирина Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1948

Сын: Яшин Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Яшин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Яшин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Яшин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
?.04.1952

Дочь: Бахтарова Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Яшин Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1990
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