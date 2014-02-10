Яшина (Бирина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1919
Дата смерти22.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1919
Отец: Бирин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1948
Отец ребёнка: Яшин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1951
Отец ребёнка: Яшин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1952
Дочь: Бахтарова Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Яшин Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.05.1990