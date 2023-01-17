Дмитриев Федор Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Федор Никитович

Дмитриев Федор Никитович

avatar

Место рождения

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Дмитриев Никита Иванович

Мать: Дмитриева Матрена Афанасьевна

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Василиса Никитична

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Осиповна

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитриев Нефед Федорович

Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Осиповна

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Дмитриева Домна Васильевна

Заводской, Чернский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: Дмитриева Наталья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Наталья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Домна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close