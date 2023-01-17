Дмитриев Федор Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Василиса Никитична
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Дмитриева Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Дмитриева Домна Васильевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно