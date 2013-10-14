Королева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиновьев Владимир Иванович

Мать: Зиновьева Нина Васильевна

Бракосочетание
03.03.1979

Муж: не указан

Область Владимирская, город Муром
Рождение ребёнка
16.08.1979

Сын: Королев Роман Александрович

Отец ребёнка: Королев Александр Егорович

Рождение ребёнка
13.10.1986

Дочь: Королева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Королев Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Александр Егорович

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