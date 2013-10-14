Королева Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1979
Муж: не указан
Область Владимирская, город Муром
Рождение ребёнка
16.08.1979
Сын: Королев Роман Александрович
Отец ребёнка: Королев Александр Егорович
Рождение ребёнка
13.10.1986
Дочь: Королева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Королев Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно