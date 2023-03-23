Снурницына Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снурницын Сергей
Отец ребёнка: Снурницын Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снурницын Юрий
Отец ребёнка: Снурницын Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Снурницын Виктор
Смерть
Неизвестно