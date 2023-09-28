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Соловьёв Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1958

Дата смерти

28.09.2023

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958

Отец: Соловьёв Николай Константинович

Мать: Соловьёва Нина Григорьевна

Бракосочетание
30.11.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.09.2023
Похороны
30.09.2023
Котлы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Отпевание в Соборе святой великомученицы Екатерины, г. Кингисепп, Гатчинская епархия, Ямбургское благочиние
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