Mycielski Władysław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mycielski Władysław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Mycielski Feliks Teodozjusz Józef

Мать: Mycielski Romania

Смерть
1939
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