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Mycielski Władysław
Mycielski Władysław
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
1939
Пол
Мужской
Отец
Mycielski Feliks Teodozjusz Józef
1827 г.р.
Мать
Mycielski (Rutkowska) Romania
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Mycielski Feliks Teodozjusz Józef
Мать:
Mycielski Romania
Смерть
1939
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