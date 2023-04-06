Будько (Нездолий) Стефанида Василиева
Место рождения
Дата рождения12.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
16.07.1889
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1892
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1896
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1899
Дочь: Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1902
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1905
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1907
Дочь: Татиана Тимофеева
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1907
Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно