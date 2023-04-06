Будько (Нездолий) Стефанида Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будько (Нездолий) Стефанида Василиева

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Место рождения

Кумейки, Черкаська область

Дата рождения

12.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кумейки, Черкаська область
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.07.1889

Сын: Будько Роман Тимофеев

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.02.1892

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Будько Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.05.1899

Дочь: Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.04.1902

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Будько Леонтий Тимофеев

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Татиана Тимофеева

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.01.1907

Сын: Будько Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Будько Тимофей Иванович

Кумейки, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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