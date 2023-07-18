Тронина Степанида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Тронина Аксинья Ефимовна
Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тронина Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Тронина Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тронин Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тронин Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно