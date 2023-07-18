Тронина Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Степанида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Тронина Аксинья Ефимовна

Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тронина Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Тронина Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тронин Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Тронин Ефим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Ефим Петрович

Смерть
Неизвестно
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