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Покрышкин Стефан Иванов

Место рождения

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Покрышкин Иван Родионов

Мать: Покрышкина Васса Фадеева

с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконов сын
Место жительства
Неизвестно
с. Верховское, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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