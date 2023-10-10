Лопанова (Лопанова) Зинаида Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.10.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1912 ст.
Крещение
12.10.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Лопанов Владимир Гавриилович. Отец. Казак Яманского посёлка Лопанова Пелагея Карповна. Мать Горшков Григорий Сергеевич. Восприемник... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно