Лопанова (Лопанова) Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопанова (Лопанова) Зинаида Владимировна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.10.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1895 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1912 ст.

Отец: Лопанов Владимир Гаврилович

Мать: Лопанова Пелагея Карповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.10.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Лопанов Владимир Гавриилович. Отец. Казак Яманского посёлка Лопанова Пелагея Карповна. Мать Горшков Григорий Сергеевич. Восприемник... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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