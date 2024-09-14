Мурзакова Аграпена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Афанасьев Александр
Мать: Афанасьева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзаков Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Мурзаков Тимофей
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Смирнова Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Смирнов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1994