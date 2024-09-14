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Мурзакова Аграпена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Афанасьев Александр

Мать: Афанасьева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзаков Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзаков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Мурзаков Тимофей

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Смирнова Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Смирнов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1994

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