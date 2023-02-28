Овечкин Федот Винарьевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1922
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944