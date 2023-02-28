Овечкин Федот Винарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Федот Винарьевич

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Место рождения

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.09.1922

Сын: Овечкин Михаил Федотович

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Евдокия Яковлевна

Смерть
1944
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